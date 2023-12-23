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В Рязани согласовали повышение стоимости проездных билетов для льготников
Для трех категорий граждан проезд в городском транспорте будет бесплатным.

Комитет по бюджету и налоговой политике Рязгордумы согласовал повышение стоимости проездных билетов для льготников с января 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Месячный льготный проездной будет стоить 446 рублей, студенческий — 780 рублей. Студенты-льготники смогут перемещаться на общественном транспорте за 350 рублей, школьники — за 441 рубль, школьники из малообеспеченных семей — за 184 рубля.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и студентки, являющиеся матерями-одиночками, смогут ездить в общественном городском транспорте бесплатно.