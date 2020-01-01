Алкоголь, автомобили, медицина. Что подорожает для рязанцев в 2020 году?

Пока вы доедаете вчерашний салатик и смотрите советские комедии, мы подготовили для вас список того, что подорожает в 2020 году в Рязанской области и областном центре.

Транспорт

С нового года в регионе уже подорожал проезд в электричках. Не исключено, что вы читаете об этом, уже сидя в вагоне. Так, с 1 января 2020 года тариф за одну десятикилометровую зону вырос на 50 копеек — до 24 рублей, для детей от 5 до 7 лет — на 10 копеек до 5,9 рубля.

Билет от Рязани до Рыбного теперь стоит 48 рублей, до Шилова — 264, Ряжска — 288, Сасова — 432.

В Рязани плата за проезд в общественном транспорте не выросла, вот только проездные подорожали. В среднем на 10 рублей.

Плата выросла, но не везде

Стоимость карты «Льготная» для пенсионеров, родителей многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС выросла до 375 рублей. Карта «Школьная» стала стоить 410 рублей на два вида транспорта и 310 на один. Для малообеспеченных семей стоимость выросла до 205 и 155 рублей соответственно. Проездной для студентов вырос в цене до 820 рублей на два вида вида транспорта и до 590 — на один. Для многодетных, студенческих и малообеспеченных семей стоимость составляет 410 и 295 рублей соответственно

Квартплата

Услуги ЖКХ непременно вырастут, но начнется год с неожиданного сюрприза. Тариф на вывоз мусора уменьшился (!) на целый рубль. Владельцы квартир станут платить 93,13 рубля с человека, а жители частных домов — 94,35 рубля.

Правда, с 1 июля областное правительство утвердило повышение тарифа до 7,2%. Сколько будет стоить услуга летом, пока не ясно.

Уже точно с 1 июля в Рязани вырастет плата за электричество

Уже точно с 1 июля в Рязани вырастет плата за электричество — с 4,6 рубля до 4,83 рубля за кВт.

За отопление придется выложить 2270,58 рубля вместо 2191,81 рубля за Гкал.

Холодная вода станет стоить 27,70 рубля за кубометр. Это дороже на девять копеек. Водоотведение подорожает в цене на 2,5 рубля за кубометр до 31,36 рубля.

Автомобили

С января 2020 года машины среднего класса подорожают на 35-100 тысяч рублей. Причиной тому стал рост утилизационного сбора.

С 2020 года для новых «малолитражек» объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, с двигателем 1-2 литра — на 112,4%, от 2 до 3 литров — на 123,5%, от 3 до 3,5 литра — на 126,5%, а свыше 3,5 литра — на 145%.

Дополнительные расходы официальных дилерах отразятся на стоимости самих машин. Информацию о росте цен подтвердили и в рязанских автосалонах.

Дети

С нового года увеличиваются расходы и на «самое святое». Плату за детсад с 2020 года повысят во всех районах региона. Больше всего размер максимальной платы вырастет в Рязани — на 60 рублей (до 2 067 рублей), меньше всего в Михайловском районе — на 37 рублей (до 1 283 рубля)

Больше всего размер максимальной платы за детсады вырастет в Рязани

Остальные тарифы выглядят так: Александро-Невский, Ермишинский, Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Пителинский, Путятинский, Сапожковский, Сараевский, Сасовский, Старожиловский, Ухоловский, Чучковский и Шацкий районы — 1 391 рубль (на 41 больше); Скопинский район — 1 530 рублей (на 45 больше); Касимовский район — 1 604 рублей (на 47 больше); Касимов — 1 647 рублей (на 48 больше); Пронский, Рыбновский, Ряжский, Спасский, Шиловский районы, Сасово и Скопин 1 711 рублей (на 50 больше); Рязанский район — 1 979 рублей (на 58 больше).

Алкоголь

Впервые с 2015 года в России выросла цена на этиловый спирт до 57 рублей за литр.

Из-за этого поднялись и минимальные розничные цены на водку и коньяк.

Цена на водку стала больше на 7% и теперь дешевле, чем за 230 рублей бутылку 0,5 литра вы не купите. Стоимость коньяка увеличилась более чем на 11% и составила 433 рубля за 0,5 литра.

Помимо этого, с нового года акциз на тихие (неигристые) вина вырос с 18 до 31 рубля, на шампанское и игристые вина с 36 до 40 рублей за литр. К тому же, начнет действовать акциз на виноград — 30 рублей за тонну.

Вся алкогольная продукция станет дороже для рязанцев

Акциз на алкогольные напитки, в которых содержание спирта превышает 9%, вырастет с 523 до 544 рубля за литр.

Повышение цен коснется также пива, медовухи и сидра. Акцизы на эти напитки вырастут на пять процентов.

Таким образом, вся алкогольная продукция станет дороже для рязанцев.

Медицина

С 1 июля станет сложнее и дороже получить медицинскую справку для водителей. Летом необходимо будет сдать еще два анализа, которые обойдутся рязанцам в дополнительные 4 300 рублей.

Сейчас медсправки для категорий («М», «А, «В») обходятся в 1 700 рублей, а для («С», «D», трамваев и троллейбусов) в 2 500 тысячи. Летом суммы вырастут до 6 000 и 6 800 рублей соответственно.