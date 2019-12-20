Какой семейный автомобиль за миллион выбрать в Рязани?

В новом году нас ожидает очередное подорожание машин. В 2020 году увеличивается утилизационный сбор, что приведет к росту цен на 4-6%. Именно поэтому редакция решила до конца декабря «купить» новый семейный автомобиль.

Мы подобрали базовые критерии для такой категории: подушки безопасности, кондиционер, система ABS, а также вместительный багажник, чтобы в него могла поместиться детская коляска или покупки перед новогодними каникулами. Наш бюджет — миллион рублей.

У нас нет предпочтений в конкретных моделях, поэтому мы полностью будем рассчитывать на советы менеджеров. Звонить будем только официальным дилерам, а попутно оценим и рязанские автосалоны.

LADA Vesta Седан — 652 тысячи рублей

Звоним в один из трех автосалонов LADA в Рязани «Кармен». Здесь менеджер, выслушав мои предпочтения, предлагает модель Vesta Седан.

Характеристики

двигатель 1,6 литра;

мощность 106 л.с.;

две подушки безопасности со стороны водителя и переднего пассажира;

кондиционер;

ABS;

передние стеклоподъемники;

бортовой компьютер;

подогрев зеркал.

Сходу собеседник предложил посетить автосалон, на что пришлось его присмирить и пояснить, что пока я сравниваю варианты на бумаге.

Еще 12 тысяч предстоит доплатить за коричневый и серебряный цвета, которые были в наличии. Менеджер рассказал о скидке в 20 тысяч при сдаче автомобиля в трейд-ин, а также выгоде при приобретении в кредит до 20 тысяч рублей. Ответив на мои вопросы, меня вновь пригласили в автосалон на тест-драйв, а также заявили о подарках и бонусах, которые я могу получить от автосалона: зимняя резина, сигнализация. Но подробнее об этом мне пообещали рассказать уже на месте.

LADA Vesta SW Cross — 930 тысяч рублей

Услышав о моем бюджете, менеджер автосалона «Димар-Викинги» «начал потирать руки» со словами: «хорошая сумма».

Для семьи он посоветовал мне универсал LADA Vesta в комплектации SW Cross.

Характеристики

мощность 122 л.с.;

объем двигателя 1,8 литра;

четыре подушки безопасности;

электронные помощники в управлении;

система стабилизации;

круиз-контроль;

мультимедиа;

ABS;

подогрев лобового стекла и передних сидений;

стеклоподъемники;

парктроник.

Автомобиль обойдется в 920 тысяч, но в наличии автосалоне оказался темно-серый цвет, за который еще нужно доплатить 10 тысяч.

Менеджер упомянул, что также можно получить выгоду от автосалона за трейд-ин (20 тысяч) и кредит (20 тысяч). Также он рассказал о новогодних скидках и подарках. Он уточнил, что в них входит установка дополнительных опций, но предложил их обсудить непосредственно в автосалоне.

УАЗ Патриот — 900 тысяч рублей

Возможно вы удивитесь, но, по мнению менеджера из автосалона УАЗ «на Московском» самый семейный автомобиль из их ассортимента — УАЗ Патриот.

Узнав те опции, которые я хотел бы видеть внутри, собеседник заявил, что «Патриот — это мой автомобиль». По его словам, машина идеально подходит для семьи и езды по разным типам дорог.

Несмотря на мои сомнения, он отметил, что в УАЗе вместительный багажник и просторные сидения, которые мне понравятся.

Характеристики

полный привод с объемом двигателя 2,7 литра;

мощностью 150 л.с.;

система ABS;

кондиционер;

две подушки безопасности.

Выбрать также можно между механической и автоматической коробкой передач.

К заводской комплектации автомобиля мне предложили выбрать дополнительные комплектующие и установить оборудование: от ковриков до магнитол. Менеджер пригласил в автосалон, чтобы пройти тест-драйв и «почувствовать машину».

Точную стоимость автомобиля с дополнительными функциями он называть не стал, но пообещал «уложиться в миллион».

Volkswagen Polo — 900-921 тысяча рублей

В автосалоне «ИнтерАвто» мой собеседник сходу начал задавать мне много вопросов, уточнять предпочтения.

Здесь менеджер первый из списка заявил о подорожании машин после Нового года и предложил определиться до конца 2019.

После небольшого «допроса» мне предложили Polo.

Характеристики

мощность 110 л.с.;

двигатель 1,6 литра;

кондиционер;

две подушки безопасности;

ABS;

стеклоподъемники;

обогрев зеркал и передних сидений;

аудиосистема;

cигнализация со внутренним срабатыванием;

литые диски;

шумоизоляция.

Менеджер сообщил, что на кузов будет действовать 12-летняя гарантия.

Позже мне предложили добавить обогрев лобового стекла, датчики парковки, климат контроль, зимнюю резину. И все это — за 900 тысяч. В наличии автосалона были три цвета: серебристый, белый и черный. В подарок мне пообещали брызговики, защиту кузова, зимнюю резину и пригласил на тест-драйв.

В другом официальном дилере марки «Германия Авто» менеджер узнал мою платежеспособность, но несмотря на это, предложил Tiguan в кредит за 1,5 миллиона, однако мне пришлось отказаться от этой кабалы.

После этого он предложил Polo с похожими характеристиками за 921 тысячу, но с доплатой за цвет. Собеседник подробно рассказал о функциях климат и круиз-контроль, указав, что это — «фишки машины».

Также в автосалоне мне упомянули о скидке от дилера в виде каких-то дополнительных опций или снижения цены. Но все это менеджер предложил обсудить на месте, в автосалоне.

KIA Rio — 925 тысяч рублей

В автосалоне «Корея Кар» на мои требования предложили KIA Rio в максимальной комплектации, но ее я не смог «потянуть» по стоимости.

Тогда менеджер предложил специальную серию автомобиля.

Характеристики

двигатель 1,6 литра;

мощность 123 л.с.;

шесть (!) подушек безопасности;

подогрев передних сидений;

климат-контроль;

скороподъемники;

ABS;

​литые диски;

​камеры заднего вида.

​Собеседник рассказал, что цвет машины можно выбрать бесплатно. Менеджер также предложил скидку в 40 тысяч за сдачу машины в трейд-ин, а при кредитном предложении выгоду от 30 тысяч и выше, но более подробную сумму предложил рассчитать в автосалоне.

За наличные комплектация обойдется в 925 тысяч с механикой и 965 — с автоматом. В конце разговора менеджер попробовал заинтриговать меня, заявив, что в этом месяце в автосалоне «очень выгодные условия» на предложенную модель.

KIA Rio X-Line — 939 тысяч рублей

В автосалоне «Рязаньавто» мне предложили комплектацию кроссовера с увеличенным дорожным просветом Kia Rio X-Line. По сути, это — главное отличие от предыдущей версии.

Характеристики

123 л.с.;

объем двигателя 1,6 литра;

подогрев передних сидений;

ABS;

две подушки безопасности;

климат-контроль;

аудиосистема.

Все это за 939 тысяч.

Собеседник упомянул о подарках и скидках при сдаче машины в тред-ин и кредите, о которых подробнее предпочел поговорить на тест-драйве.

Nissan Terrano — 1 миллион рублей

В автосалоне «МегаАльянс» я и не рассчитывал подобрать себе что-то под свой бюджет, однако менеджер предложил Nissan Terrano даже не в базовой комплектации.

Характеристики

двигатель 1,6 литра;

мощность 114 л.с.;

кондиционер;

четыре подушки безопасности;

литые диски.

В наличии у автосалона остался серебряный цвет.

Базовая цена автомобиля — 1 млн 89 тысяч, но менеджер согласился отдать его за миллион. О каких-то дополнительных опциях он не упомянул и даже не пригласил на тест-драйв.

Hyundai Solaris — 945 тысяч рублей

В автосалоне «Автоимпорт» менеджер, услышав мои пожелания, сразу предложил Hyundai Solaris и пригласил посетить автосалон для прохождения тест-драйва. После нескольких дополнительных вопросов о бонусных опциях, мы определились с комплектацией.

Характеристики

двигатель 1,6 литра;

мощность 123 л.с.;

механическая коробка передач;

климат-контроль;

две подушки безопасности;

подогрев сидений, зеркал и переднего стекла;

круиз-контроль;

парктроник.

Менеджер заявил о низком расходе топлива, а также дал пятилетнюю гарантию на автомобиль или 150 тысяч километров пробега. Комплектация оценивается в 945 тысяч, плюс менеджер предложил дополнительное оборудование на оставшиеся 55 тысяч: обработку кузова, зимнюю резину, сигнализацию с автозапуском и литые диски.

Несколько раз продавец заявил о высокой ликвидности автомобиля при дальнейшей перепродаже и частом спросе покупателей. В конце разговора менеджер узнал, что я рассматриваю и другие автосалоны. Тогда он упомянул, что может предложить и более дешевые комплектации.

Hyundai Creta — 1 миллион рублей

В автосалоне «Регион-62» менеджер, не узнав о моих пожеланиях, сходу пригласил на встречу, но пришлось его немного присмирить и начать задавать вопросы.

На мои требования собеседник предложил Hyundai Creta, который «идеально подойдет для семьи, так как она имеет вместительный багажник». Менеджер упомянул, что автомобиль стоит более миллиона. Он предложил оформить кредит, тут же его погасить и получить дополнительную скидку.

Характеристики

мощность 123 л.с.;

объем двигателя 1,6 литра;

автоматическая коробка передач;

детские крепления для кресел;

подогрев передних сидений;

ABS;

стальные диски;

парктороник;

шесть (!) подушек безопасности.

В завершение беседы менеджер повторно пригласил на тест-драйв.

Ford Fiesta — 895 тысяч рублей

В автосалоне «Форд Лидер», несмотря на пожелание вместительного багажника, мне предложили хэтчбек Ford Fiesta. Я засомневался по поводу объема багажника в 295 литров.

Но менеджер заверил, что положить детскую коляску в нее можно.

Характеристики

1,6 литра;

105 л.с.;

коробка автомат;

ABS;

подогрев лобового стекла сидений и боковых зеркал.

Менеджер признался, что это — последняя машина в автосалоне и больше завод производить их не будет. За модель серого цвета придется выложить 895 тысяч. В еще одном автосалоне «Форд Центр» мне сообщили, что новых автомобилей у дилера больше нет.

Renault Kaptur — 990 тысяч рублей

Менеджер автосалона «Ноев Ковчег» узнав мои предпочтения, сразу заговорил о рассрочке и подробно объяснил ее механизм.

Он предложил три варианта модели, но в итоговую сумму укладывалась лишь Renault Kaptur. Менеджер сообщил, что я могу внести более половины стоимости, а затем закрыть кредит раньше времени с покупкой КАСКО и полисом страхования жизни. При этих условиях автомобиль обходится в 990 тысяч.

За эти деньги можно получить комплектацию Drive.

Характеристики

двигатель 1,6 литра;

передний привод;

механическая коробка передач;

мощность 114 л.с.;

климат-контроль;

подогрев сидений;

автозапуск;

ABS;

четыре подушки безопасности;

​бортовой компьютер.

В наличии оказался коричневый цвет, с которым продавец предложил подробнее познакомится в автосалоне.

Skoda Rapid — 986 тысяч рублей

В автосалоне «Чехия Авто» за такой бюджет я мог позволить себе только Skoda Rapid, но не в самой «бедной» комплектации.

Автомобиль обойдется в 986 тысяч.

Характеристики

объем двигателя 1,6 литра;

мощность 90 л.с.;

климат-контроль;

две подушки безопасности;

парктроник;

подогрев сидений и зеркал;

стеклоподъемники;

крупногабаритный багажник, в которые «смогут влезть две коляски».

Менеджер отметил, что с таким двигателем будет меньше стоимость налога и страховки.

Собеседник предложил протестировать машину по городу, также в автосалоне пообещали рассказать о скидках, кредитовании и трейд-ин.

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Итак, из опрошенных автосалонов нам предложили 12 машин различных вариаций: от внедорожника УАЗ «Патриот» до компактного Ford Fiesta. Возможно, эти же официальные дилеры смогут предложить вам другие модели. Самое главное: успейте до Нового года.