159 миллионов на ветер? Сколько стоила и почему остановилась реставрация торговых рядов в Касимове

В прошлом году в Касимове началась реставрация памятника архитектуры федерального значения — первого корпуса торговых рядов, построенного в 19 веке. Объект обнесли забором, установили леса, даже пригласили волонтеров из Франции и Туниса.

Местные жители и региональное правительство обрадовались, что наконец объект культурного наследия приведут в надлежащий вид, а поток туристов в древний город, включенный в «Золотое кольцо», вырастет. Однако планы остались нереализованными мечтами, более того — старинное здание лишилось крыши.

Корреспондент RZN.info попыталась выяснить, почему подрядчик бросил стройку, сколько попыток предпринималось отреставрировать памятник архитектуры и когда это все закончится.

«ЖЕМЧУЖИНА НАШЕЙ ЗЕМЛИ»

На въезде в Касимов, двигаясь по набережной вдоль Оки, гости города первым делом попадают в исторический центр — Соборную площадь. На ней расположился целый архитектурный ансамбль из сооружений 18-19 веков. Он включает шесть памятников архитектуры федерального значения: Церковь Благовещения (1700 г.), колокольня церкви Успения (XVIII в.), дом Наставина (XVIII в.) и три корпуса торговых рядов (XIX в.). Слева от них возвышается Вознесенский кафедральный собор (XIX в.). Именно здесь, на Соборной площади, в 1977 году проходили съёмки фильма «Инкогнито из Петербурга» по гоголевскому «Ревизору».

Торговые ряды представляют собой комплекс из трех корпусов, разработанных местным самодеятельным архитектором Иваном Гагиным в 1823—1825 годах. Директор касимовского музея-заповедника Елена Балакина рассказывает, что изначально предполагалось построить четыре корпуса, но построили только три. Все строительство велось на средства местных купцов. В 1826 году они дали подписку городской думе о числе лавок, которые хотят построить за свой счет. Из равных денежных взносов составлялся общественный капитал, необходимый на закупку строительного материала и оплату труда рабочих. К 1829 году два корпуса — №1 и №3 из предполагаемых четырех были возведены. На сооружение оставшихся на тот момент не хватило денег.

Место для строительства корпуса №2 занимали питейный дом и подвижные лавочки, а место под корпус №4 — ветхое каменное здание казначейства. К вопросу о возведении второго корпуса вернулись через несколько лет, инициатором стал почётный гражданин города, купец Хамза Шакулов. Он обратился в касимовскую гордуму с просьбой предоставить ему права на постройку корпуса за свой счет. Получив согласие, Шакулов быстро приступил к строительным работам. Корпус №2 построили и стали называть «татарским», так как Шакулов был касимовский татарин. Большую часть лавок он сдавал в наем.

Четвертому корпусу так и не суждено было появиться, замысел архитектора осуществили не полностью и ансамбль не получил той выразительности, на которую рассчитывал Гагин.

В 1960 году комплекс из трех торговых рядов был принят под государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР». В 2015 его включили в реестр объектов культурного значения.

Елена Балакина рассказала, что сведений о современной истории объекта мало, так как до недавнего времени корпуса использовались для размещения магазинов розничной торговли. Реставрация велась на всех объектах поэтапно в разных объемах. В 1988 году корпус №2 пострадал в результате сильного пожара. Восстановили его только в 2002 году.

Местные жители вспоминают, что в одном из корпусов когда-то располагался ресторан татарской кухни. Но, как ни странно, никто из моих собеседников не помнит, когда точно корпуса закрыли. Примерно в 2011 году законсервировали здание второго корпуса. В октябре 2013 года там обрушилась треснувшая стена, но вскоре территорию вокруг загородили и строение восстановили. Начиная с 2015 года, предпринимались попытки капитально отреставрировать корпус №1.

ПОЧЕМУ ОСТАНОВИЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ

Согласно мониторингу сайта госзакупок, всего на реставрацию первого корпуса за неполные четыре года, начиная с 2015-го, из федерального бюджета выделили более 159 миллионов рублей. Еще девять миллионов ушли на доработку научно-проектной документации и осуществление авторского надзора за проведением работ. Кажется, что за такие колоссальные деньги можно было полностью отреставрировать касимовские торговые ряды полностью, но работа почему-то застопорилась только на одном объекте.

В 2016 году тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ на сумму более 35 миллионов выиграла ООО «РСК Возрождение». Затем на 23 миллиона был заключен контракт с ООО «СпецСтройУниверс». К сожалению, найти какое-либо подтверждение тому, что работы были произведены — не удалось.

Известно, что в 2016 году началась реставрация корпуса №2. Ей тогда занялась ООО «Архитектподряд». По данным самого подрядчика, ремонтно-реставрационные проходили в цокольном этаже, был укреплен фундамент, расчищен от поздних закрасок поверхности белый камень на фасадах и интерьере. Подрядчик перебрал находящиеся в аварийном состоянии колонны, заменил чердачное перекрытие. Также для восстановления несущей способности был укреплены стены, своды и арки.

О масштабной реставрации торговых рядов в Касимове вновь заговорили в 2017 году. Объект включили в федеральную целевую программу «Культура России», на ремонт первого корпуса выделили 52 миллиона рублей. Подрядчиком выбрали ООО «Архитектподряд». Ремонтно-реставрационные работы начались весной прошлого года. Планировалось, что подрядчик завершит их к ноябрю 2018 года.

Летом в Касимове разместили международный волонтерский кампус , где добровольцы со всей России, а также из Франции и Туниса в три смены помогали демонтировать последствия старого ремонта, занимались зачисткой металлических элементов на дверях, работали с камнем.

В ноябре «Архитектподряд» приступил к ремонту крыши, снял кровлю и… бросил объект, так и не завершив начатое. Корпус так всю зиму и простоял — без крыши.

В минкультуры рассказали, что подрядчик остановил работы, так как не смог вовремя переоформить лицензию на реставрационные работы. Вызывает удивление, что реализацию контракта отдали организации, которая на тот момент уже находилась в реестре недобросовестных поставщиков из-за неисполнения контрактов по другим объектам. Неужели выбор был невелик?

В министерстве также сообщили, что с «Архитектподрядом» разорвут контракт, а к реставрации объекта вернутся в апреле 2019 года. Только на этот раз с другим подрядчиком…

Дозвониться до «Архитектподряда» и спросить, почему работа на объекте была брошена, что помешало выполнить ее в срок и сколько денег израсходовано из тех, что выделило государство, к сожалению, не удалось — телефонный номер временно не обслуживается. Письменное обращение редакции, направленное по электронной почте, подрядчик проигнорировал.

Тем временем организация заросла в судебных делах — в общей сложности, начиная с ноября прошлого года, на нее заведено 13 дел, пять из которых — о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда. Общая сумма исков — 17 миллионов рублей. В их числе — иск от Рязанской энергетической сбытовой компании на сумму 143 733 рублей. В «РЭСК» рассказали, что с подрядчиком был заключен договор на поставку электроэнергии в июне-августе прошлого года во время проведения реставрации торговых рядов. «Платежей за поставленную электрическую энергию от „Архитектподряд“ не поступало», — добавили в «РЭСК».

Удалось ли все-таки продвинуться в реставрации первого корпуса хоть на шаг? На сегодняшний день он стоит за высоким металлическим забором, окруженный строительными лесами. Попасть внутрь строения сложно, местной администрации туда вход закрыт.

По информации минкульта, на момент приостановки работ подрядчик отреставрировал кирпичную кладку колонн, а также не в полном объеме отштукатурил сами колонны. Кроме того, отреставрированы штукатурный слой фасадов, их подготовили под отделку. Отреставрированы белокаменный декор и полы в галерее, произведено монолитное усиление перекрытия между первым и цокольным этажом, заменено чердачное перекрытие центральной части здания.

С ноября прошлого года торговые ряды стоят без крыши, местные жители предполагают, что дождь и снег попадают внутрь строения. В министерстве опровергли эту информацию, пояснив, что осадки скапливаются на перекрытии. Но ранее там же сообщили, что перекрытие заменили лишь в центральной части здания. На фото и видео видны дыры, а значит влага внутри постройки, скорее всего, все-таки скапливается.

Последствия неоконченного ремонта минкультуры собирается оценить с наступлением тепла. В ведомстве не отрицают, что ущерб есть и, в первую очередь, от влаги пострадают выступающие части кирпичной кладки, так как после таяния снега она впитает большое количество влаги.

МАХИНАЦИИ С ЗАКУПКАМИ. «ДЕЛО РЕСТАВРАТОРОВ»

При реставрации здания не обошлось без тех, кто хотел нажиться на дорогостоящем проекте и часть денег забрать себе на безбедное существование. В марте 2016 года на ремонт корпуса №1 из федерального бюджета выделили 31 миллион. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Судя по сумме, работы планировались серьезные. Заказчиком выступило госучреждение «Центрреставрация». 16 марта арестовали его главу — Олега Иванова. Он стал одним из пяти фигурантов по уголовному делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия. Главным фигурантом дела, по версии следователей, был бывший замминистра культуры Григорий Пирумов.

Расследование по так называемому делу о реставраторах длилось полтора года. По версии следствия, Пирумов и его подельники похитили из бюджета более 100 миллионов рублей при заключении контрактов на реставрацию нескольких объектов культурного наследия. Касимовские торговые ряды, якобы, не успели пополнить этот список.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова и Иванова к полутора годам лишения свободы. Однако обоих освободили из-под стражи в зале суда, так как зачли проведенный ими в СИЗО срок. В октябре прошлого года «Центрреставрацию» ликвидировали.

В отношении Пирумова прокуратура сочла срок в полтора года за хищение на сотни миллионов рублей слишком мягким и направила дело на новое рассмотрение. Судебные тяжбы в отношении экс-замминистра длятся до сих пор. Другие подельники отделались условным сроком, некоторых, как и Иванова, освободили в зале суда.

Как сказал персонаж актера Льва Борисова в сериале «Бандитский Петербург»: «В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю».

В марте 2019 года аудиторы Счетной палаты решили посчитать убытки, понесенные госбюджетом при реализации реставрационных проектов. И выяснили, что дирекция минкульта России приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 миллиона рублей. Не были закончены в срок 13 из 14 проектов. Счетная палата раскритиковала качество реализации адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия.

Основной причиной сложившейся ситуации аудиторы назвали низкую компетенцию компаний-проектировщиков. По их мнению, дирекция минкультуры предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках и формально отнеслась к контролю за использованием бюджетных средств.

ЧТО ЖДЕТ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ АРХИТЕКТОРА ГАГИНА

При взгляде на торговые ряды, кажется, что лучше всех сохранился второй корпус. Вероятно, потому что он был возведен последним. Однако пока процесс реставрации застопорился на первом корпусе, оставшиеся, так или иначе, приходят в упадок. Ведь им, на минуточку, почти две сотни лет. В глаза бросается обвалившаяся на фасадах и колоннах штукатурка, обнажившая красный кирпич. Да и сама кирпичная кладка сохранилась не везде. Практически на всех окнах выбиты стекла, зарешеченные от непрошеных гостей изнутри. Небесного цвета краска на дверях третьего корпуса облупилась, металлические конструкции разукрасила ржавчина, а стены превратились в полотна для местной шпаны.

В будущем в этих стенах планируют разместить фондохранилище Касимовского краеведческого музея, туристический информационный центр, выставочные залы, сувенирные магазины, точки питания. Но когда касимовцы и гости города смогут прийти за покупками в обновленные торговые ряды — ответить на этот вопрос практически невозможно. Местные жители наедятся, что главный проект архитектора Ивана Гагина удастся сохранить для будущих поколений раньше, чем он превратится в руины. На сегодня известно лишь то, что минкульт намеревается сдать первый корпус «под ключ» в конце 2020 года.

Конечно, если выделенные миллионы не растворятся в бумагах по дороге Москва-Касимов.

Видео из группы «Типичный Касимов»

Фото Юлии Полушиной