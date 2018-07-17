Иностранные волонтеры помогут в восстановлении торговых рядов в Касимове. Фото

Во вторник, 17 июля, состоялось торжественное открытие международного волонтерского кампуса на Соборной площади в Касимове. Волонтеры из России, Франции, Марокко и Бейрута помогут в реконструкции трех корпусов торговых рядов, которые являются памятником архитектуры федерального значения.
Активисты будут работать по 20 человек в две смены: с 16 июля по 26 июля, с 27 июля по 6 августа.
В акции участвует волонтерское движение всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) совместно с французским объединением Rempart. Председатель Центрального совета ВООПИК Артем Демидов отметил, что среди волонтеров — не только студенты, но и люди «чуть старшего возраста». Работу добровольцев будут контролировать специалисты. Координатор волонтерского движения Павел Шишмарев рассказал, что активисты будут демонтировать последствия старого ремонта, зачищать металл на старых дверях, а также работать с камнем.
По словам министра культуры и туризма Рязанской области Виталия Попова, проект проходит в рамках форума древних городов и направлен на привлечение внимания к памятникам архитектуры Рязанской области.
После реконструкции в торговых появятся музеи, сувенирные магазины, точки питания, туристический информационный центр. «Рязанская область — это настоящая жемчужина нашей земли и мировой культуры», — отметил Попов.