Власти разрешили построить высотки на улице Фирсова в Рязани

Мэрия Рязани разрешила высотную застройку на улице Фирсова в районе дома № 25. Соответствующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости». Речь идет об участке площадью 16 тысяч 143 м², находящемся в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения. Ранее сообщалось, что замечаний и предложений по проекту не поступало. На Фирсова в районе дома № 25 планируется построить шесть разноэтажных высоток. Во дворах хотят обустроить парковочные места и озеленить территорию.