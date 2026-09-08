В Рязани обновили стадион школы № 54
Об этом 8 сентября сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. По его словам, на стадионе появилось новое покрытие для мини‑футбола. Также обновлены волейбольная площадка и зона турников. Площадка оснащена травмобезопасным резиновым покрытием. «Здесь можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, заниматься воркаутом и готовиться к сдаче норм ГТО», — указал Ясинский. Он отметил, что стадион обновили по программе поддержки местных инициатив. В 2026 году по всему городу реализуют 48 подобных проектов, заключил мэр. Ранее стало известно, что в Рязани 11 миллионов рублей потратят на благоустройство стадионов школ № 70, 63, 54.
В Рязани обновили стадион школы № 54. Об этом 8 сентября сообщил мэр города Борис Ясинский.
По его словам, на стадионе появилось новое покрытие для мини‑футбола. Также обновлены волейбольная площадка и зона турников. Площадка оснащена травмобезопасным резиновым покрытием.
«Здесь можно играть в футбол, волейбол и баскетбол, заниматься воркаутом и готовиться к сдаче норм ГТО», — указал Ясинский.
Он отметил, что стадион обновили по программе поддержки местных инициатив. В 2026 году по всему городу реализуют 48 подобных проектов, заключил мэр.
Ранее стало известно, что в Рязани 11 миллионов рублей потратят на благоустройство стадионов школ № 70, 63, 54.
Фото: канал Бориса Ясинского в мессенджере «Макс».