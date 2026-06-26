Лиана Пепеляева ознакомилась с проектом реконструкции школьного стадиона в Рязани

Лиана Пепеляева и первый замглавы муниципального образования, председателя Рязгордумы Антон Астафьев вместе с членами родительского комитета, учителями и руководством образовательного учреждения, представителями первичных отделений и городской администрации на месте обсудили проект реконструкции стадиона школы № 54 Рязани.

Победитель предварительного голосования «Единой России», заслуженный юрист РФ Лиана Пепеляева посетила рязанскую школу № 54 и встретилась с секретарями близлежащих первичных отделений. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Лиана Пепеляева и первый замглавы муниципального образования, председателя Рязгордумы Антон Астафьев вместе с членами родительского комитета, учителями и руководством образовательного учреждения, представителями первичных отделений и городской администрации на месте обсудили проект реконструкции стадиона школы № 54 Рязани.

Как отметил Антон Астафьев, стадион должен быть готов к сентябрю. Здесь появится многофункциональная спортивная площадка на травмобезопасном резиновом покрытии для игры в футбол, волейбол, баскетбол, занятий воркаутом и подготовки к ГТО.

Строительные работы, которые начнутся уже в июле, будут находиться на контроле депутатской команды округа: Антона Астафьева, Сергея Самарского и Романа Иголкина. Проект реализуется по губернаторской программе: «Поддержка местных инициатив граждан».

Отдельно участники встречи обсудили пожелания родителей о предоставлении доступа к стадиону всем жителям микрорайона с соблюдением необходимых мер безопасности. Об обеспечении открытого использования школьной спортивной инфраструктуры неоднократно говорил губернатор Павел Малков.

Также Лиана Пепеляева и Антон Астафьев обсудили с секретарями первичных отделений микрорайона тему развития школьного спорта и физкультуры, приведения в порядок школьных стадионов, спортивных залов и бассейнов.

Кроме того, собравшиеся приняли решение направить предложения в народную программу «Единой России» о разработке на федеральном уровне целевой программы по реконструкции школьных стадионов, спортивных залов и бассейнов.