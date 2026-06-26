В Рязани 11 миллионов рублей потратят на благоустройство стадионов трех школ

Работы пройдут в учебных заведениях на улицах Сельских Строителей, Тимакова и в поселке Мехзавода. В школе № 70 на улице Сельских Строителей подрядчик должен будет уложить асфальтобетонное покрытие на дорожках и тротуарах, сделать спортивные и беговые дорожки зеленого цвета, а также засеять газоны. Аналогичный объем работ предстоит выполнить в школе № 63 на улице Тимакова. Там дополнительно нанесут разметку на проезжую часть, цвет для беговых и спортзон будет коричневым. Оба контракта необходимо исполнить до конца лета 2026 года.

В Рязани объявили тендеры на обновление спортивных стадионов у трех школ. Общая начальная максимальная цена трех контрактов на сайте госзакупок составила 11 миллионов 250 тысяч рублей.

Работы пройдут в учебных заведениях на улицах Сельских Строителей, Тимакова и в поселке Мехзавода.

В школе № 70 на улице Сельских Строителей подрядчик должен будет уложить асфальтобетонное покрытие на дорожках и тротуарах, сделать спортивные и беговые дорожки зеленого цвета, а также засеять газоны.

Аналогичный объем работ предстоит выполнить в школе № 63 на улице Тимакова. Там дополнительно нанесут разметку на проезжую часть, цвет для беговых и спортзон будет коричневым. Оба контракта необходимо исполнить до конца лета 2026 года.

На стадионе школы № 54 в поселке Мехзавода акцент сделан на установке инвентаря. Помимо разборки старых деревянных заборов и устройства полиуретанового покрытия, площадку оснастят волейбольными стойками, гандбольными воротами, баскетбольными щитами, турниками, «лабиринтом» и спортивными комплексами. На выполнение этих работ подрядчику дадут 35 рабочих дней с момента заключения контракта.

На каждый из трех объектов выделено по 3 миллиона 750 тысяч рублей.