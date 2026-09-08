Путин провел телефонный разговор с Трампом

Со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова отмечается, что разговор продлился час. Лидеры стран обсуждали ситуацию на Украине и поездку в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Оба президента оценили результаты визитов положительно. Трамп, по словам Ушакова, во время обсуждений «отчетливо проводил мысль» о необходимости скорейшего прекращения конфликта. По мнению главы Белого дома, это могло бы открыть перспективы для масштабного восстановления отношений между РФ и США.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Детали опубликованы 8 сентября в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Со ссылкой на слова помощника президента РФ Юрия Ушакова отмечается, что разговор продлился час. Лидеры стран обсуждали ситуацию на Украине и поездку в Москву и Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Оба президента оценили результаты визитов положительно.

Трамп, по словам Ушакова, во время обсуждений «отчетливо проводил мысль» о необходимости скорейшего прекращения конфликта. По мнению главы Белого дома, это могло бы открыть перспективы для масштабного восстановления отношений между РФ и США.

Особенно это, как считает Трамп, сказалось бы на торгово-экономических связях двух стран, которые могли бы принести «колоссальные выгоды» обеим сторонам. Ушаков добавил, что президент США заинтересован в том, чтобы добиться такого прорыва именно в период своего президентства.

Путин во время звонка заявил, что у Москвы «и в мыслях нет» агрессивных планов в отношении Европы. Распространение тезисов о «российской угрозе» используется европейскими странами для обоснования дальнейшей военной поддержки Украины и увеличения собственных расходов на оборону, считает российская сторона. Также Путин отметил усилия Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей.

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву 5 сентября и встретились с российским лидером Владимиром Путиным. Затем отправились в Киев.