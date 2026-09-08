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Присяжные вынесли вердикт по делу о гибели мужчины в рязанском магазине
Установлено, что в марте 2025 года в одном из супермаркетов Новомичуринска 37-летний фигурант, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с незнакомцем. Злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина упал и ударился головой о кафель. Вскоре он скончался от полученных травм. Пронский районный суд вынес приговор по части 4 статьи 111 УК РФ. Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным. По данным прокуратуры, вину в совершении преступления подсудимый не признал. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание житель Пронска будет в исправительной колонии строгого режима.

Присяжные вынесли вердикт по делу о гибели мужчины в рязанском магазине. Об этом сообщили 8 сентября в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в марте 2025 года в одном из супермаркетов Новомичуринска 37-летний фигурант, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с незнакомцем. Злоумышленник ударил оппонента кулаком в лицо. Мужчина упал и ударился головой о кафель. Вскоре он скончался от полученных травм.

Пронский районный суд вынес приговор по части 4 статьи 111 УК РФ. Вердиктом коллегии присяжных заседателей мужчина признан виновным.

Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание житель Пронска будет в исправительной колонии строгого режима.

По данным прокуратуры, вину в совершении преступления подсудимый не признал.

Напомним, глава СК Александр Бастрыкин требовал возбудить уголовное дело после смерти мужчины в новомичуринском магазине.