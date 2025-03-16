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В супермаркете в Рязанской области после конфликта умер мужчина
Следком проводит проверку.

В супермаркете в Новомичуринске умер мужчина. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел вечером 14 марта, около 21:20, в одном из супермаркетов Новомичуринска. Около кассы поругались двое мужчин.

Как рассказали изданию очевидцы, тележка покупателя наехала на мужчину постарше. Тот оттолкнул ее от себя. Мужчины поссорились. В итоге один из них упал. Скорая констатировала смерть.

«Конфликт был. Но только судебно-медицинская экспертиза может сказать, от чего наступила смерть мужчины. В настоящее время проводим процессуальную проверку и ждем результатов экспертизы.

Все это позволит принять законно обоснованное процессуальное решение», — заявил руководитель Михайловского межрайонного следственного отдела СУ России по Рязанской области Евгений Клевцов.