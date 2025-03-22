Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смерти мужчины в рязанском магазине

Отмечается, что опубликовано обращение о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти 57-летнего мужчины в Новомичуринске Рязанской области. По данным СК, в продовольственном магазине местный житель, используя малозначительный повод, нанес удар рукой по голове пострадавшего. В результате потерпевший скончался на месте происшествия. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен.