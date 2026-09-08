Песков: Россия открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине

Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной и открыта к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, пишет ТАСС. По словам Пескова, Киев не хочет прекращения войны. Он также отметил, что Россия приветствует усилия всех стран, направленные на мирное урегулирование, в том числе США и Индии. Песков заявил, что Россия не стремится к дедолларизации, однако из-за ограничений со стороны других стран использует в торговле собственную валюту. По его словам, США сами подрывают доверие к доллару.

Россия рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров с США и Украиной и открыта к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Киев не хочет прекращения войны. Он также отметил, что Россия приветствует усилия всех стран, направленные на мирное урегулирование, в том числе США и Индии.

Песков заявил, что Россия не стремится к дедолларизации, однако из-за ограничений со стороны других стран использует в торговле собственную валюту. По его словам, США сами подрывают доверие к доллару.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа возможна только после достижения договоренностей по решению украинского кризиса.

Ранее стало известно, какие пункты добавили в условия мирного договора между Россией и США. Одной из важнейших деталей плана стали обязательства по проведению референдума и выборов на Украине.

Власти Украины отметили, что условия мира, привезенные из США, стали хуже прежних.