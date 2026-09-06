В Рязанской области сбиты больше 50 БПЛА, есть пострадавший
Губернатор отметил, что ночью и утром 6 сентября над территорией Рязанской области сбиты более 50 БПЛА. «Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий», — сообщил Малков. Он напомнил рязанцам о том, что нельзя трогать обломки БПЛА. Если вы заметили подозрительный предмет — сразу звоните по телефону 112.
В Рязанской области сбиты больше 50 БПЛА, есть пострадавший. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
Губернатор отметил, что ночью и утром 6 сентября над территорией Рязанской области сбиты более 50 БПЛА.
«Один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий», — сообщил Малков.
Он напомнил рязанцам о том, что нельзя трогать обломки БПЛА. Если вы заметили подозрительный предмет — сразу звоните по телефону 112.
Ранее сообщалось, что обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском районе, произошло возгорание на одном из предприятий. Всего в России сбили больше 250 БПЛА.