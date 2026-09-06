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Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбито ночью 6 сентября
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны России раскрыло, сколько БПЛА сбито ночью 6 сентября. Информация размещена в соцсетях у ведомства.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

ПВО работали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.