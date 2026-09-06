Губернатор: в Рязанской области обломки БПЛА повредили жилые дома

«Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском районе, произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона. Он сообщил, что продолжается атака вражеских БПЛА на регион, работают ПВО и мобильные огневые группы.

Губернатор Павел Малков рассказал, что в Рязанской области обломки БПЛА повредили жилые дома. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Обломки беспилотников повредили жилой дом в Рязани и в Сапожковском районе, произошло возгорание на одном из предприятий. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Он сообщил, что продолжается атака вражеских БПЛА на регион, работают ПВО и мобильные огневые группы.

На территории региона действует беспилотная опасность.

Позднее глава региона сообщил, что в Рязанской области были сбиты больше 50 БПЛА, есть пострадавший.