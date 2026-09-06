В Рязани вернули свет на улицы города

В 22:23 5 сентября специалисты восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме. Свет вернулся в дома на улицах Введенская, Горького, Ленина, Радищева, Маяковского, Фрунзе, Право-Лыбедская, Краснорядская и Почтовая. В 21:48, энергетики частично восстановили подачу электроэнергии на улицах Введенская, Ленина, Радищева, Маяковского и Фрунзе. После этого бригада продолжала осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного завершения работ.

В Рязани полностью восстановили электроснабжение после третьего аварийного отключения света за 5 сентября. Об этом сообщили в городских электросетях.

В 22:23 5 сентября специалисты восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме. Свет вернулся в дома на улицах Введенская, Горького, Ленина, Радищева, Маяковского, Фрунзе, Право-Лыбедская, Краснорядская и Почтовая.

В 21:48, энергетики частично восстановили подачу электроэнергии на улицах Введенская, Ленина, Радищева, Маяковского и Фрунзе. После этого бригада продолжала осуществлять локализацию поврежденного участка сети до полного завершения работ.

Напомним, что данное технологическое нарушение стало третьим за прошлые сутки. Первое отключение произошло в 12:30 из-за неблагоприятных погодных условий в поселках Карцево и Мордасово.

Второй раз свет отключили в 17:34 на десяти улицах города, включая Горького, Есенина, Маяковского, Фрунзе и Введенскую.