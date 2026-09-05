На 10 улицах в Рязани отключилось электричество
В 17:34 5 сентября из-за технологического нарушения отключился свет по адресам: Горького; Есенина; Маяковского; Фрунзе; Введенская; Театральная площадь; Урицкого; Свободы; Циолковского; Юннатов; Электрозаводская. Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи электричества — два часа. Ранее из-за непогоды свет отключался в поселках Карцево и Мордасово.
На 10 улицах в Рязани отключилось электричество. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 17:34 5 сентября из-за технологического нарушения отключился свет по адресам:
- Горького;
- Есенина;
- Маяковского;
- Фрунзе;
- Введенская;
- Театральная площадь;
- Урицкого;
- Свободы;
- Циолковского;
- Юннатов;
- Электрозаводская.
Аварийная бригада работает на месте. Ориентировочное время восстановления подачи электричества — два часа.
Ранее из-за непогоды свет отключался в поселках Карцево и Мордасово.
Обновлено: в 20:00 на 10 улицах дали свет.