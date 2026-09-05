На окраине Рязани из-за непогоды отключилось электричество

Электричество пропало в поселках Карцево и Мордасово в 12:30 5 сентября. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий технологическое нарушение произошло на линии сторонней организации. Ориентировочное время возобновления подачи света пообещали сообщить дополнительно. Ранее рязанцев предупреждали о ливне, грозе и усилении ветра.