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На окраине Рязани из-за непогоды отключилось электричество
Электричество пропало в поселках Карцево и Мордасово в 12:30 5 сентября. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий технологическое нарушение произошло на линии сторонней организации. Ориентировочное время возобновления подачи света пообещали сообщить дополнительно. Ранее рязанцев предупреждали о ливне, грозе и усилении ветра.

На окраине Рязани из-за непогоды отключилось электричество. Об этом сообщили в РГРЭС.

Электричество пропало в поселках Карцево и Мордасово в 12:30 5 сентября. Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий технологическое нарушение произошло на линии сторонней организации.

Ориентировочное время возобновления подачи света пообещали сообщить дополнительно.

Ранее рязанцев предупреждали о ливне, грозе и усилении ветра.