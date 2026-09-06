СК России расследует атаки на мирных жителей в Рязанской области

Согласно информации органов исполнительной власти, в ЛНР из-за обстрелов ранения получили семь человек. В Белгородской области в результате удара беспилотного летательного аппарата пострадал один гражданин. В Рязанской области вследствие атак ранение также получил один мирный житель. Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Следственный комитет России приступил к расследованию преступлений вооруженных формирований Украины против гражданского населения России. По данным ведомства, в результате атак пострадали мирные жители в Луганской Народной Республике, а также в Белгородской и Рязанской областях.

Согласно информации органов исполнительной власти, в ЛНР из-за обстрелов ранения получили семь человек. В Белгородской области в результате удара беспилотного летательного аппарата пострадал один гражданин. В Рязанской области вследствие атак ранение также получил один мирный житель.

Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Напомним, 6 сентября губернатор Рязанской области сообщал о повреждениях жилых домов в регионе из-за падения обломков беспилотников. По официальным данным, в небе над регионом силами противовоздушной обороны было сбито более 50 беспилотных летательных аппаратов.