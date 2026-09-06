На территории Рязанской области действует беспилотная опасность
СМС-оповещение пришло на телефоны рязанцев в 2:00 6 сентября. Информация о сохранении опасности приходило в 7:30. Отметим, горожане слышали грохот.
На территории Рязанской области действует беспилотная опасность. Соответствующее оповещение разослали РСЧС.
СМС-оповещение пришло на телефоны рязанцев в 2:00 6 сентября. Информация о сохранении опасности приходило в 7:30.
Отметим, горожане слышали грохот. Позже губернатор прокомментировал произошедшее.