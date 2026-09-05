В Рязани произошло третье аварийное отключение света за сутки

Из-за технологического нарушения в 21:37 5 сентября аварийно отключили свет на следующих улицах: Введенская; Горького; Ленина; Радищева; Маяковского; Фрунзе; Право-Лыбедская; Краснорядская; Почтовая. На месте работает аварийная бригада. Свет в дома пообещали дать через два часа.

Девять улиц в центре Рязани остались без света. Об этом сообщили в РГРЭС.

Из-за технологического нарушения в 21:37 5 сентября аварийно отключили свет на следующих улицах:

Введенская;

Горького;

Ленина;

Радищева;

Маяковского;

Фрунзе;

Право-Лыбедская;

Краснорядская;

Почтовая.

На месте работает аварийная бригада. Свет в дома пообещали дать через два часа.

Напомним, 5 сентября в Рязани уже дважды отключали свет. Об этом можно прочитать тут и тут.