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Стали известны новые сроки сдачи детской площадки в ЦПКиО
Рязанка сообщила, что на информационных баннерах на территории парка была указана дата 15 августа 2026 года как дата окончания работ. Однако вместо обещанной детской площадки там сейчас находится строительная зона с вырубленными деревьями и нарушенным почвенным покровом. В администрации города ответили на жалобу, объяснив задержку необходимостью смены подрядной организации. Согласно ответу, договор с новым исполнителем уже заключен, а завершение всех работ планируется летом 2027 года. Напомним, в августе 2026 года стало известно о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком, который не успел завершить монтаж двухуровневой детской площадки в установленный срок.

Стали известны новые сроки сдачи двухуровневой детской площадки в ЦПКиО. Об этом написали в горадминистрации Рязани.

Рязанка сообщила, что на информационных баннерах на территории парка была указана дата 15 августа 2026 года как дата окончания работ. Однако вместо обещанной детской площадки там сейчас находится строительная зона с вырубленными деревьями и нарушенным почвенным покровом.

В администрации города ответили на жалобу, объяснив задержку необходимостью смены подрядной организации. Согласно ответу, договор с новым исполнителем уже заключен, а завершение всех работ планируется летом 2027 года.

Напомним, в августе 2026 года стало известно о расторжении контракта с предыдущим подрядчиком, который не успел завершить монтаж двухуровневой детской площадки в установленный срок. Работы на данном объекте начались зимой 2025 года и изначально должны были закончиться в конце лета 2026 года.