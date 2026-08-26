С подрядчиком работ по устройству детской площадки в ЦПКиО расторгли контракт

Монтаж детской площадки не завершен в установленный срок, отметили в мэрии, поэтому принято решение о расторжении контракта с текущим подрядчиком по этой части работ. «На сегодняшний день выбран новый исполнитель для завершения работ, сейчас идет подписание контракта», — написали в ведомстве. Напомним, работы начались зимой 2025 года и должны были завершиться в конце лета 2026-го.

С подрядчиком работ по устройству двухуровневой детской площадки в ЦПКиО расторгли контракт. Об этом сообщили в горадминистрации.

Монтаж детской площадки не завершен в установленный срок, отметили в мэрии, поэтому принято решение о расторжении контракта с текущим подрядчиком по этой части работ.

«На сегодняшний день выбран новый исполнитель для завершения работ, сейчас идет подписание контракта», — написали в ведомстве.

Напомним, работы начались зимой 2025 года и должны были завершиться в конце лета 2026-го.