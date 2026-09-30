В Рязанской области деньги за добычу лисицы будут выплачивать по ее хвосту
Главное управление ветеринарии Рязанской области уточнило порядок выплаты денежного вознаграждения за добычу лисицы. Согласно новому постановлению, частью тушки, за которую положена выплата, признан только хвост животного. Документ распространяется на правоотношения, возникшие еще с 28 августа 2026 года. Размер вознаграждения за одну тушку составляет 1045 рублей. Ранее о принятии изменений в закон сообщал Клуб рязанских охотников.
Главное управление ветеринарии Рязанской области уточнило порядок выплаты денежного вознаграждения за добычу лисицы. Согласно новому постановлению, частью тушки, за которую положена выплата, признан только хвост животного.
Документ распространяется на правоотношения, возникшие еще с 28 августа 2026 года.
Размер вознаграждения за одну тушку составляет 1045 рублей.
Ранее о принятии изменений в закон сообщал Клуб рязанских охотников.