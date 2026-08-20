В Рязанской области упростили получение вознаграждения за добычу лисиц

В Рязанской области депутаты областной Думы одобрили изменения в закон о денежном вознаграждении за добычу лисицы. Об этом сообщили в пресс-службе Клуба рязанских охотников. Теперь охотникам не нужно будет сдавать целую тушку животного для получения вознаграждения — достаточно предоставить только хвост. Отмечается, что эти изменения направлены на повышение эффективности борьбы с бешенством и другими опасными заболеваниями животных. Упрощение процедуры также позволит снизить расходы охотников на доставку и утилизацию лисиц. Размер вознаграждения за одну тушку составляет 1045 рублей.

В Рязанской области депутаты областной Думы одобрили изменения в закон о денежном вознаграждении за добычу лисицы. Об этом сообщили в пресс-службе Клуба рязанских охотников.

Теперь охотникам не нужно будет сдавать целую тушку животного для получения вознаграждения — достаточно предоставить только хвост.

Отмечается, что эти изменения направлены на повышение эффективности борьбы с бешенством и другими опасными заболеваниями животных. Упрощение процедуры также позволит снизить расходы охотников на доставку и утилизацию лисиц.

Размер вознаграждения за одну тушку составляет 1045 рублей. Законопроект ранее получил одобрение от правительства региона, замечаний не поступало.