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В Рязани пройдут слушания о строительстве автодрома и домов за новой «Европой»
В Рязани 21 октября пройдут публичные слушания по изменениям Генплана и правил землепользования в районе пересечения улиц Льговской и Соколова, за ТЦ «Европа». Инициатор Янина Малахова предлагает изменить назначение пяти участков. Один участок площадью 7 232 кв. м хотят отвести под спортивные объекты, включая автодром, другой — под индивидуальную жилую застройку. Ещё три участка общей площадью 14 835 кв. м предлагают перевести из жилой зоны в лесопарковую. Слушания состоятся в администрации Рязани на улице Введенской, 107, в кабинете 219. Обсуждение изменений Генплана начнётся в 18:30, правил землепользования — в 18:45.

В Рязани назначили публичные слушания для рассмотрения проекта изменений в Генеральный план и правил землепользования и застройки в Песочне, за торговым центром «Европа» в районе улицы Шереметьевской. Соответсвующие оповещения опубликованы в газете «Рязанские ведомости».

Инициатором выступила Янина Малахова, которая предложила изменить функциональное назначение пяти смежных земельных участков в районе пересечения улиц Льговской и Соколова, около дома № 10 по улице Льговской.

Согласно опубликованным материалам, участок площадью 7 тысяч 232 м² планируется перевести из зоны городских лесов в зону спортивных комплексов и сооружений, включая автодром. Соседний земельный надел площадью 19 тысяч 662 м² предлагается отнести к зоне жилой застройки индивидуальными жилыми домами высотой до трех этажей.

Одновременно для трех других участков в этом же районе площадью 8 тысяч 400 м², 2 тысячи 338 м² и 4 тысячи 97 м² запланирован обратный процесс. Их предлагается перевести из зоны индивидуальной жилой застройки в зону лесопарков, городских лесов и зон отдыха.

Собрание участников публичных слушаний состоится 21 октября 2026 года в здании администрации города Рязани по адресу улица Введенская, дом № 107, кабинет № 219. Обсуждение вопросов Генерального плана начнется в 18:30 минут, а рассмотрение поправок в правила землепользования и застройки запланировано на 18:45 минут.

Ранее комиссия по землепользованию и застройке уже рассматривала обращение заявительницы и поддержала инициативу по изменению назначения двух основных участков.