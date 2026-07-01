Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
28°
Чтв, 02
28°
Птн, 03
27°
ЦБ USD 78.27 0.52 01/07
ЦБ EUR 89.27 0.62 01/07
Нал. USD 80.51 / 80.30 01/07 12:52
Нал. EUR 92.66 / 93.70 01/07 12:52
Новости
Итоги года New
Публикации
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
56 минут назад
91
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
Вчера 15:05
1 330
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 139
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
23 июня 10:10
1 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Песочне намерены построить спортивный комплекс и жилые дома
В Песочне, за торговым центром «Европа», планируют изменить правила застройки на пересечении улиц Щереметьевская и Новоселов. Администрация города начала подготовку проекта по переводу земель из зоны городских лесов в зону спортивных комплексов и индивидуальной жилой застройки. Комиссия по землепользованию поддержала инициативу Янины Малаховой, касающуюся двух смежных участков. Площадь 7 232 м², относящаяся к городским лесам, предлагается отдать под спорт, а соседний участок — под индивидуальную жилую застройку высотой до трех этажей. Теперь проект должен пройти проверку на соответствие генеральному плану, после чего состоятся публичные слушания.

В Песочне за торговым центром «Европа» на пересечении улиц Щереметьевская и Новоселов, планируют изменить правила застройки. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Администрация города начала подготовку проекта изменений в части перевода земель из зоны городских лесов в зону спортивных комплексов и сооружений, а также установления зоны индивидуальной жилой застройки.

Ранее комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела обращение заявительницы Янины Малаховой и поддержала инициативу. Речь идет о двух смежных участках. Территорию площадью 7 тысяч 232 м², которая сейчас относится к городским лесам и лесопаркам, предлагается отдать под спорт. Соседний участок планируется перевести в зону жилой застройки индивидуальными домами высотой до трех этажей.

Теперь, согласно постановлению, проект должен пройти проверку на соответствие генеральному плану, после чего состоятся публичные слушания. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в комиссию в течение 7 календарных дней с даты опубликования постановления.

Первое фото — участок, планируемый под спорт; второе — ИЖС; публичная кадастровая карта.