В Песочне намерены построить спортивный комплекс и жилые дома

В Песочне, за торговым центром «Европа», планируют изменить правила застройки на пересечении улиц Щереметьевская и Новоселов. Администрация города начала подготовку проекта по переводу земель из зоны городских лесов в зону спортивных комплексов и индивидуальной жилой застройки. Комиссия по землепользованию поддержала инициативу Янины Малаховой, касающуюся двух смежных участков. Площадь 7 232 м², относящаяся к городским лесам, предлагается отдать под спорт, а соседний участок — под индивидуальную жилую застройку высотой до трех этажей. Теперь проект должен пройти проверку на соответствие генеральному плану, после чего состоятся публичные слушания.

В Песочне за торговым центром «Европа» на пересечении улиц Щереметьевская и Новоселов, планируют изменить правила застройки. Соответствующее постановление опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Администрация города начала подготовку проекта изменений в части перевода земель из зоны городских лесов в зону спортивных комплексов и сооружений, а также установления зоны индивидуальной жилой застройки.

Ранее комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела обращение заявительницы Янины Малаховой и поддержала инициативу. Речь идет о двух смежных участках. Территорию площадью 7 тысяч 232 м², которая сейчас относится к городским лесам и лесопаркам, предлагается отдать под спорт. Соседний участок планируется перевести в зону жилой застройки индивидуальными домами высотой до трех этажей.

Теперь, согласно постановлению, проект должен пройти проверку на соответствие генеральному плану, после чего состоятся публичные слушания. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в комиссию в течение 7 календарных дней с даты опубликования постановления.

Первое фото — участок, планируемый под спорт; второе — ИЖС; публичная кадастровая карта.