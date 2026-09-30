В Рязани пообещали высадить деревья на Первомайском проспекте осенью
Рязанцы обратили внимание на отсутствие зелени вдоль дороги от Дома художника до МКЦ. По словам горожан, летом там отсутствует тень. В городской администрации пояснили, что высадка новых саженцев взамен утраченных проводится там, где для этого есть подходящие условия. Участок на Первомайском проспекте уже включен в проект озеленения в качестве следующего этапа работ.
В горадминистрации пообещали высадить деревья на Первомайском проспекте в районе остановки «Дом художника» осенью. Информация размещена в соцсетях.
Рязанцы обратили внимание на отсутствие зелени вдоль дороги от Дома художника до МКЦ. По словам горожан, летом там отсутствует тень.
В городской администрации пояснили, что высадка новых саженцев взамен утраченных проводится там, где для этого есть подходящие условия. Участок на Первомайском проспекте уже включен в проект озеленения в качестве следующего этапа работ.
Напомним, с 1 октября в Рязанской области начнется месячник озеленения. Около 15 тысяч растений — кустарников и деревьев — запланировано высадить.