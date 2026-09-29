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В Рязанской области в октябре высадят более 15 тысяч зеленых насаждений
Губернатор Рязанской области Павел Малков спросил о предстоящем месячнике озеленения в регионе на заседании правительства 29 сентября. Зампред правительства области Андрей Журко сообщил детали мероприятия, которое стартует 1 октября и продлится до конца месяца. Всего планируется высадить более 15 тысяч зеленых насаждений на 374 объектах. Основными площадками выступят общественные территории, стадионы, школы и детские сады. Высадят 5 тысяч хвойных и лесных деревьев, а также 9 тысяч кустарников.

Губернатор Рязанской области Павел Малков спросил о предстоящем месячнике озеленения в регионе на заседании правительства 29 сентября.

Зампред правительства области Андрей Журко сообщил детали мероприятия, которое стартует 1 октября и продлится до конца месяца. Всего планируется высадить более 15 тысяч зеленых насаждений на 374 объектах. Основными площадками выступят общественные территории, стадионы, школы и детские сады. Высадят 5 тысяч хвойных и лесных деревьев, а также 9 тысяч кустарников.

Для привлечения жителей к благоустройству будет запущен специальный чат-бот по озеленению в Рязанской области. Через него можно будет заявить о своем участии и узнать конкретные места для высадки растений. Среди знаковых объектов, где пройдут работы, отмечены улица Свободы, Лыбедский бульвар, ЦПКиО и улица Есенина.

Малков сообщил, что лично приобрел порядка двух десятков деревьев. Он планирует высадить их в двух местах города, подав пример жителям и организациям региона.