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В Рязани еще несколько улиц остались без воды 30 сентября
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодную воду отключили до 17:00 по улицам: Качевская, д. 34 корп.1, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36 корп.1; Поселковая, д. 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12); Предзаводская, д. 1/11, 2/9. Также до 18:00 без ресурса остались адреса: посёлок Божатково, д. с 1 по 195 (нечетная сторона) и с 2-194 (четная сторона); поселок Храпово, д. с 1 по 59 (нечетная сторона), с 2 по 66 (четная сторона).

В Рязани еще несколько улиц остались без воды 30 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодную воду отключили до 17:00 по улицам:

  • Качевская, д. 34 корп.1, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36 корп.1;
  • Поселковая, д. 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
  • Предзаводская, д. 1/11, 2/9.

Также до 18:00 без ресурса остались адреса:

  • посёлок Божатково, д. с 1 по 195 (нечетная сторона) и с 2-194 (четная сторона);
  • поселок Храпово, д. с 1 по 59 (нечетная сторона), с 2 по 66 (четная сторона).

Ранее предупредили об отключении на улицах Либкнехта, Грибоедова и Есенина.