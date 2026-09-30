В Рязани еще несколько улиц остались без воды 30 сентября
Об этом сообщили на сайте «Водоканала». Холодную воду отключили до 17:00 по улицам: Качевская, д. 34 корп.1, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36 корп.1; Поселковая, д. 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12); Предзаводская, д. 1/11, 2/9. Также до 18:00 без ресурса остались адреса: посёлок Божатково, д. с 1 по 195 (нечетная сторона) и с 2-194 (четная сторона); поселок Храпово, д. с 1 по 59 (нечетная сторона), с 2 по 66 (четная сторона).
В Рязани еще несколько улиц остались без воды 30 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Холодную воду отключили до 17:00 по улицам:
- Качевская, д. 34 корп.1, 34 корп.3, 34 корп.4, 34 корп.5, 36 корп.1;
- Поселковая, д. 7, 7а (ГБУ РО Городская поликлиника № 12);
- Предзаводская, д. 1/11, 2/9.
Также до 18:00 без ресурса остались адреса:
- посёлок Божатково, д. с 1 по 195 (нечетная сторона) и с 2-194 (четная сторона);
- поселок Храпово, д. с 1 по 59 (нечетная сторона), с 2 по 66 (четная сторона).
Ранее предупредили об отключении на улицах Либкнехта, Грибоедова и Есенина.