Рязанцев предупредили об отключении воды 30 сентября

В среду, 30 сентября, c 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: улица Грибоедова, дома №№ 3-а, 9; улица Есенина, дома №№ 15 (Бассейн «Спартак»), 34, 36б (БЦ «Квадрум»); улица Либкнехта, дом № 9.