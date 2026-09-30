В России могут изменить правила регулирования популяции медведей

Правительство России рассмотрит возможность вывести бурого медведя из числа лимитированных видов, чтобы регионы могли оперативнее регулировать его популяцию. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания о ситуации с нападениями медведей.
В правительстве сейчас прорабатывают изменения в нормативную базу. Они должны позволить регионам принимать дополнительные решения по регулированию численности медведей.
В частности, кабмин рассмотрит возможность исключения бурого медведя из списка лимитированных видов.
Ранее в Минприроды сообщали, что в Рязанской области могут обитать до 10 медведей. Точное количество животных определить сложно: часть из них может постоянно находиться в регионе, а часть заходить из Нижегородской области и Мордовии.
В этом году присутствие медведей фиксировали в Ермишинском, Сасовском, Спасском и Клепиковском округах.