В России могут изменить правила регулирования популяции медведей

Правительство России рассмотрит возможность вывести бурого медведя из числа лимитированных видов, чтобы регионы могли оперативнее регулировать его популяцию. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания о ситуации с нападениями медведей. В правительстве сейчас прорабатывают изменения в нормативную базу. Они должны позволить регионам принимать дополнительные решения по регулированию численности медведей. В частности, кабмин рассмотрит возможность исключения бурого медведя из списка лимитированных видов.

Правительство России рассмотрит возможность вывести бурого медведя из числа лимитированных видов, чтобы регионы могли оперативнее регулировать его популяцию. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания о ситуации с нападениями медведей.

В правительстве сейчас прорабатывают изменения в нормативную базу. Они должны позволить регионам принимать дополнительные решения по регулированию численности медведей.

В частности, кабмин рассмотрит возможность исключения бурого медведя из списка лимитированных видов.

Ранее в Минприроды сообщали, что в Рязанской области могут обитать до 10 медведей. Точное количество животных определить сложно: часть из них может постоянно находиться в регионе, а часть заходить из Нижегородской области и Мордовии.

В этом году присутствие медведей фиксировали в Ермишинском, Сасовском, Спасском и Клепиковском округах.