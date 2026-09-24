В минприроды рассказали, сколько медведей может обитать в рязанских лесах
В Рязанской области могут обитать до 10 медведей. В минприроды отметили, что точное количество медведей в рязанских лесах назвать трудно, так как в регионе нет приемлемых условий для этого. Отмечается, что медведи могут как постоянно обитать на территории области, так и совершать заходы из Нижегородской области и Мордовии. В этом году присутствие медведей фиксировали в Ермишинском, Сасовском, Спасском, Клепиковском округах.
В минприроды рассказали, сколько медведей может обитать в рязанских лесах. Об этом
В Рязанской области могут обитать до 10 медведей. В минприроды отметили, что точное количество медведей в рязанских лесах назвать трудно, так как в регионе нет приемлемых условий для этого.
Отмечается, что медведи могут как постоянно обитать на территории области, так и совершать заходы из Нижегородской области и Мордовии.
В этом году присутствие медведей фиксировали в Ермишинском, Сасовском, Спасском, Клепиковском округах.