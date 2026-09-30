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The Economist: Россия хочет полностью парализовать Киев еще до зимы
Британский журнал The Economist сообщил о возможном усилении ударов по Киеву до наступления зимы. По оценкам источников издания, пик кампании может прийтись на ноябрь. Как пишет журнал со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, разведка Украины считает, что Россия начала кампанию против столицы, которая включает бомбардировки, диверсии и действия, направленные на создание политической нестабильности. По оценке авторов публикации, это может поставить под угрозу работу города ещё до наступления холодов. Помимо объектов энергетики, ударам, по данным The Economist, подвергаются дата-центры и склады торговых сетей. Издание также пишет, что Украина испытывает сложности с перехватом российских беспилотников и баллистических ракет.

Британский журнал The Economist сообщил о возможном усилении ударов по Киеву до наступления зимы. По оценкам источников издания, пик кампании может прийтись на ноябрь, передает МК.

Как пишет журнал со ссылкой на двух высокопоставленных украинских чиновников, разведка Украины считает, что Россия начала кампанию против столицы, которая включает бомбардировки, диверсии и действия, направленные на создание политической нестабильности. По оценке авторов публикации, это может поставить под угрозу работу города ещё до наступления холодов.

Помимо объектов энергетики, ударам, по данным The Economist, подвергаются дата-центры и склады торговых сетей. Издание также пишет, что Украина испытывает сложности с перехватом российских беспилотников и баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что усиление ударов сказалось на рынке недвижимости Киева: из столицы уезжают жители, а цены на квартиры снижаются. В западных регионах Украины, по данным издания, стоимость жилья, напротив, начала расти.