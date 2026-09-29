ТАСС: украинцы стали массово покидать города из-за проблем с энергетикой

Проблемы с энергоснабжением на Украине усилили отток жителей из городов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья. По его словам, в августе-сентябре число арендаторов жилья в частном секторе под Киевом выросло втрое. Владельцы загородных домов готовят их для постоянного проживания: одни горожане переезжают туда, другие уезжают за границу. Оставшиеся закупают генераторы, буржуйки, дрова и тёплую одежду. Спрос на генераторы в июле вырос почти в полтора раза, а интерес к печам и источникам бесперебойного питания привёл к росту цен и дефициту. За год дрова подорожали на 70-80%, утверждает собеседник агентства.

Проблемы с энергоснабжением на Украине привели к оттоку жителей из городов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

По его словам, в августе-сентябре число арендаторов жилья в частном секторе под Киевом выросло втрое. Собеседник агентства сослался на данные одного из киевских ЖЭКов.

По информации источника, владельцы загородных домов готовят их для постоянного проживания. Часть жителей переезжает в дома с автономным отоплением, а наиболее состоятельные, как утверждается, уезжают за границу.

Оставшиеся в городах закупают генераторы, буржуйки, дрова и тёплую одежду. Спрос на генераторы в июле вырос почти в полтора раза. Интерес к источникам бесперебойного питания и печам также увеличился, что привело к росту цен и дефициту товаров.

По словам собеседника ТАСС, за год дрова подорожали на 70-80%, а подходящий генератор стало сложнее найти.