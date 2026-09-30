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Посольство РФ допустило использование ядерного оружия для защиты Калининграда
Посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова использовать все средства, в том числе ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область. Об этом пишет ТАСС. Заявление диппредставительства опубликовано на фоне сообщений о возможной воздушной и морской блокаде региона. В посольстве назвали такой сценарий серьёзным и предупредили о риске вооружённого столкновения. По заявлению дипломатов, в этом случае Россия может нанести упреждающие удары по центрам принятия решений в странах альянса. Также в посольстве заявили, что сообщения о российской угрозе в западных СМИ, по мнению российских дипломатов, используют для обоснования роста оборонных расходов и дальнейшей милитаризации Европы.

Посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова использовать все средства, в том числе ядерное оружие, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область. Об этом пишет ТАСС.

Заявление диппредставительства опубликовано на фоне сообщений о возможной воздушной и морской блокаде региона.

В посольстве назвали такой сценарий серьёзным и предупредили о риске вооружённого столкновения. По заявлению дипломатов, в этом случае Россия может нанести упреждающие удары по центрам принятия решений в странах альянса.

Также в посольстве заявили, что сообщения о российской угрозе в западных СМИ, по мнению российских дипломатов, используют для обоснования роста оборонных расходов и дальнейшей милитаризации Европы.

Ранее посольство России предупредило НАТО о риске конфликта из-за Калининграда.