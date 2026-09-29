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Посольство России предупредило НАТО о риске конфликта из-за Калининграда
Посольство России в Бельгии предупредило НАТО, что действия и заявления альянса в отношении Калининградской области повышают риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты заявили, что Россия готова применить имеющиеся средства для защиты своей территории в случае попытки изолировать регион. Комментарий посольства, которое курирует дипломатические контакты с Североатлантическим альянсом, передает ТАСС. В заявлении говорится, что российская сторона довела свою позицию до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии. Дипломаты подчеркнули, что у России «отсутствуют намерения и мотивы» для боевых действий против стран Прибалтики. Вместе с тем, по их словам, для защиты российской территории будут задействованы необходимые силы и средства.

Посольство России в Бельгии предупредило НАТО, что действия и заявления альянса в отношении Калининградской области повышают риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты заявили, что Россия готова применить имеющиеся средства для защиты своей территории в случае попытки изолировать регион.

Комментарий посольства, которое курирует дипломатические контакты с Североатлантическим альянсом, передает ТАСС. В заявлении говорится, что российская сторона довела свою позицию до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии.

Дипломаты подчеркнули, что у России «отсутствуют намерения и мотивы» для боевых действий против стран Прибалтики. Вместе с тем, по их словам, для защиты российской территории будут задействованы необходимые силы и средства.

Посольство также выразило обеспокоенность заявлениями и действиями руководства НАТО и стран-участниц, связанными с Калининградской областью, и призвало альянс воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации.