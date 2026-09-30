Минобороны сообщило о поражении судна с военным грузом для ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. В среду, 30 сентября, в акватории Черного моря в результате удара беспилотников поразили морское судно типа «сухогруз» с военным грузом для подразделений ВСУ.
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В среду, 30 сентября, в акватории Черного моря в результате удара беспилотников поразили морское судно типа «сухогруз» с военным грузом для подразделений ВСУ.
Ранее ведомство сообщало об освобождении трех населенных пунктов в зоне СВО. Российские военные взяли под контроль Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области.