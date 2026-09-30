ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО
ВС РФ освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Также российские войска поразили за сутки склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ. ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли порядка 1 505 военных за сутки. Российские средства ПВО сбили за сутки 768 беспилотников ВСУ самолетного типа.
ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны.
ВС РФ освободили Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области.
Также российские войска поразили за сутки склады боеприпасов и радиоэлектронного оборудования ВСУ.
ВСУ в результате действий российских группировок войск потеряли порядка 1 505 военных за сутки.
Российские средства ПВО сбили за сутки 768 беспилотников ВСУ самолетного типа.