Рязанцы сообщили о гибели рыбы в пруду

Местная жительница рассказала, что заметила большое количество мертвой рыбы в пруду «Серой шейки». По ее словам, там стоит «ужасная вонь», вода стала мутной. «Рыбы всплыли на поверхность, их огромное количество. Никто ничего не предпринимает», — написала местная жительница. Ранее рязанцы были обеспокоены состоянием Черезовских прудов, где массово гибли черепахи. Позже администрация города провела проверку. Специалисты брали пробы воды: показатели были в норме.