Путин оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине. Его слова передала 3 сентября «Москва 24».
Как отметил Путин, он видит шанс на урегулирование украинского конфликта. Президент подчеркнул, что договориться между собой должны именно Россия и Украина.
«Все остальные страны готовы поддержать и помочь. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны», — приводятся слова главы государства.
Путин добавил, что контакты России и Украины продолжаются, прежде всего по линии спецслужб. При этом, по его словам, трудно сказать, насколько они приближают мирное соглашение.
Помимо этого, Путин назвал проявлениями гостерроризма захват Норвегией российского судна и угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского безопасности полетов в воздушном пространстве РФ. Президент указал, что такие действия и высказывания осложняют возможность проведения двусторонних мирных переговоров.
Ранее Путин заявил, что переговоры с Украиной заморожены.