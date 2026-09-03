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Путин оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине
Как отметил Путин, он видит шанс на урегулирование украинского конфликта. Президент подчеркнул, что договориться между собой должны именно Россия и Украина. «Все остальные страны готовы поддержать и помочь. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны», — приводятся слова главы государства. Путин добавил, что контакты России и Украины продолжаются, прежде всего по линии спецслужб. При этом, по его словам, трудно сказать, насколько они приближают мирное соглашение.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине. Его слова передала 3 сентября «Москва 24».

Как отметил Путин, он видит шанс на урегулирование украинского конфликта. Президент подчеркнул, что договориться между собой должны именно Россия и Украина.

«Все остальные страны готовы поддержать и помочь. Но все-таки, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны», — приводятся слова главы государства.

Путин добавил, что контакты России и Украины продолжаются, прежде всего по линии спецслужб. При этом, по его словам, трудно сказать, насколько они приближают мирное соглашение.

Помимо этого, Путин назвал проявлениями гостерроризма захват Норвегией российского судна и угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского безопасности полетов в воздушном пространстве РФ. Президент указал, что такие действия и высказывания осложняют возможность проведения двусторонних мирных переговоров.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Украиной заморожены.