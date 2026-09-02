Зеленский заявил, что Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства России

Он заявил, что российское небо становится полностью небезопасным из-за атак украинских дронов. «Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью опасным. Просто в небе России будут находиться украинские дроны, и это нужно учитывать. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо», — заявил украинский лидер.