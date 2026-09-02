Путин заявил, что переговоры с Украиной заморожены

На итоговой пресс-конференции саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин заявил, что сейчас переговоры с Украиной фактически заморожены. «Киев просит о возобновлении переговоров, просит о личных встречах, но с террористами переговоров не ведут», — заявил президент РФ, Он отметил, что ВС РФ дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.