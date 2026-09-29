Стали известны подробности ДТП с двумя легковушками в Рязанском округе
28 сентября около 14:50 в Рязанском округе столкнулись «Лада Приора» и «Ниссан». Об этом сообщили в УМВД по региону. Авария произошла на 11-м километре автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово. За рулем «Лады» находился 33-летний рязанец, «Ниссаном» управлял 47-летний житель Рязанского округа. После ДТП водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир «Ниссана» обратились за медпомощью. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
28 сентября около 14:50 в Рязанском округе столкнулись «Лада Приора» и «Ниссан». Об этом сообщили в УМВД по региону.
Авария произошла на 11-м километре автодороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово.
За рулем «Лады» находился 33-летний рязанец, «Ниссаном» управлял 47-летний житель Рязанского округа. После ДТП водитель отечественного автомобиля, а также водитель и пассажир «Ниссана» обратились за медпомощью.
На кадрах видно, что обе машины получили сильные механическое повреждения. На месте работали сотрудники ДПС.
По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.