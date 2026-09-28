В Рязанском районе произошло ДТП с двумя легковушками
В селе Льгово Рязанского района произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили рязанцы в соцсетях. По словам очевидцев, после столкновения мужчина и женщина самостоятельно сели в машину скорой помощи. Спасателям пришлось доставать из машины водителя второго автомобиля. По предварительной информации, водитель получил тяжелые травмы. Автомобили в результате столкновения сильно повреждены.
В селе Льгово Рязанского района произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщили рязанцы в соцсетях.
По словам очевидцев, после столкновения мужчина и женщина самостоятельно сели в машину скорой помощи. Спасателям пришлось доставать из машины водителя второго автомобиля.
По предварительной информации, водитель получил тяжелые травмы. Автомобили в результате столкновения сильно повреждены.
Обстоятельства ДТП уточняются