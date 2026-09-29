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С 1 марта 2027 года в Рязанской области запретят продажу вейпов
Депутаты Рязанской облдумы 29 сентября приняли во втором чтении закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года и будут действовать пять лет. Председатель облдумы Аркадий Фомин назвал главной причиной запрета угрозу здоровью, особенно подростков и молодежи. По его словам, власти будут контролировать исполнение закона. В 2027 году в регионе также планируют начать строительство скейт-парка. Депутат Михаил Агапкин предложил рассмотреть ограничения для кальянных заведений.

Рязанские депутаты областной думы приняли во втором чтении закон о запрете розничной продажи вейпов в регионе. Это произошло на заседании облдумы 29 сентября.

Законопроект касается установления на территории региона полного запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. По словам представителей регионального парламента, к рассмотрению инициативы подошли максимально взвешенно, выслушав десятки различных мнений после принятия документа в первом чтении полтора месяца назад. Главным основанием для ограничений стала прямая угроза здоровью граждан.

По словам председателя рязанской облдумы Аркадия Фомина, в группе повышенного риска находятся подростки и молодежь до 35 лет, а среди школьников курение вейпов уже стало массовым явлением.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года, а срок действия закона составит пять лет.

«Впереди предстоит масштабная работа по проверкам его исполнения, чтобы запрет не остался лишь на бумаге, а продукт, разрушающий здоровье жителей региона, действительно исчез с прилавков магазинов», — отметил Фомин.

По его словам, с учетом поправки, полномочия исполнительных органов, связанные с реализацией закона, вступят в силу, на следующий день после публикации закона.

Одновременно с ограничениями власти намерены предлагать альтернативу для ведения здорового образа жизни и перенаправить интересы молодежи. В частности, в 2027 году в регионе начнется строительство скейт-парка, который должен привлечь молодое поколение к активному отдыху.

Дептутат Михали Агапкин предложил перейти к следующему этапу — к запрету «кальянных историй», который также негативно влияют на здоровья гражданам.

Ранее губернатор Рязанской области уже поддержал региональный закон о запрете розничной продажи вейпов.