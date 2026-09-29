Рязанский депутат Андрей Красов: «Оснований для мобилизации нет никаких»

Оснований для проведения новой мобилизации в России нет. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанской области Андрей Красов заявил в комментарии RTVI. «Оснований для мобилизации нет никаких, активно идет набор контрактников, все потребности ВС РФ закрываются», — сказал депутат. Красов отметил, что потребности армии обеспечиваются за счет планового набора контрактников-добровольцев. По его словам, военные комиссариаты справляются с поставленными задачами, поэтому предпосылок для дополнительной мобилизации сейчас нет.

Оснований для проведения новой мобилизации в России нет. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от Рязанской области Андрей Красов заявил в комментарии RTVI.

«Оснований для мобилизации нет никаких, активно идет набор контрактников, все потребности ВС РФ закрываются», — сказал депутат.

Красов отметил, что потребности армии обеспечиваются за счет планового набора контрактников-добровольцев. По его словам, военные комиссариаты справляются с поставленными задачами, поэтому предпосылок для дополнительной мобилизации сейчас нет.

Ранее о том, что условий для проведения мобилизации нет, заявляли и другие российские официальные лица. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл сообщения о новой волне мобилизации информационными утками и говорил, что соответствующих планов нет.