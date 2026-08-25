Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации в России

Отмечается, что в последнее время заявления о новой волне мобилизации делали Владимир Зеленский и западные СМИ. Песков назвал эти сообщения информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки в России. «Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране», — заявил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявления о якобы планах провести в РФ новую мобилизацию. Об этом он сказал 25 августа в разговоре с RTVI.

Отмечается, что в последнее время заявления о новой волне мобилизации делали Владимир Зеленский и западные СМИ.

Песков назвал эти сообщения информационными утками, которые распространяются для дестабилизации обстановки в России.

«Вы знаете, это все вбрасывают украинские власти. Естественно, режим пытается идеологически раскачивать ситуацию у нас в стране», — заявил Песков.